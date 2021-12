16-Jähriger soll auf Busfahrer eingeschlagen haben

Ein 16-Jähriger steht unter Verdacht auf einen Busfahrer eingeschlagen zu haben. Die Tat soll sich laut Polizei am Dienstag, 14. Dezember, gegen 12.45 Uhr in Lebenstedt am Stadtpark, Meisenweg, ereignet haben.

Nach einem Zeugenhinweis sollten die Personalien des 16-Jährigen kontrolliert werden, so die Polizei. Dabei habe er einen 46-jährigen Beamten gegen einen Streifenwagen geschubst und sowohl ihn als auch eine 25-jährige Beamtin ins Gesicht geschlagen. Beide erlitten leichte Verletzungen, heißt es weiter.

Junger Mann filmt die Tat

Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Der Tatverdächtige war laut Polizei in Begleitung eines weiteren jungen Mannes, der die Widerstandshandlung und die Körperverletzungen mit seinem Smartphone gefilmt hatte. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen. Hinweise an: (05341) 18970.

red

