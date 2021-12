Salzgitteraner mit geklautem Auto fährt betrunken ohne Lappen

Salzgitter. 18-Jähriger baut 14.000-Euro Unfall und flieht. 18-Jähriger fährt betrunken mit gestohlenem Auto. Was war am Wochenende nur los in Salzgitter?

Eine Verkehrskontrolle der Polizei am Mittwoch (10.12.2014) auf der Langen Straße in Braunschweig. Foto: Florian Kleinschmidt/BestPixels.de

Eine auffällige Häufung von Trunkenheits- und Drogenfahrten meldet die Polizei Salzgitter am Wochenende - einmal mit erheblichem Schaden Ein 18-Jähriger verursachte einen Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro. Ein anderer fuhr betrunken und bekifft ohne Führerschein und mit gestohlenem Wagen.

Wagen rammt geparktes Auto - Fahrer flieht

Am Kranichdamm in Lebenstedt kam ein 18-Jähriger in der Nacht auf Samstag von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Auto. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der geparkte Pkw auf ein drittes Fahrzeug geschoben, berichte die Polizei Salzgitter.

Der Unfallverursacher habe sich den Schaden nur kurz angeschaut und flüchtete anschließend. Er wurde jedoch von Zeugen beobachtet und konnte im Zuge von Fahndungsmaßnahmen durch einen Streifenwagen in der Ludwig-Erhard-Straße gestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,46 Promille. Dem Fahranfänger wurde eine Blutprobe abgenommen, zudem wurde sein Führerschein sichergestellt. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Der durch den Unfall entstandene Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

18-Jähriger mit 1,4 Promille

Am frühen Samstagmorgen kontrollierten Beamte gegen 1 Uhr ein Fahrzeugführer in der Chemnitzer Straße in Lebenstedt. Der 18-Jährige aus Salzgitter räumte den Konsum von Alkohol und Marihuana ein und gab zudem an, dass er keinen Führerschein besitze. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,40 Promille.

Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Mann den Pkw unberechtigt führte und diesen vermutlich zuvor entwendet hatte. Die Ermittlungen hierzu dauern an, teilt die Polizei mit. Auf ihn kommt nun ein umfangreiches Strafverfahren zu.

Mann fährt angetrunken mit unversichertem Wagen

Am Samstagmittag kontrollierten Beamte aus Thiede einen Mann am Panscheberg beim Einparken. Eine aufmerksame Zeugin hatte ihnen einen Hinweis gegeben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 0,78 Promille. Außerdem verfügte das Fahrzeug des 59-jährigen Mannes nicht über einen gültigen Versicherungsschutz mehr. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Jetzt erwarten ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Zwei Trunkene in Salzgitter-Bad angehalten

Am Samstagnachmittag gegen 15.15 Uhr zog die Polizei in der Hagenstraße einen 51-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Verkehr. Er stand demnach unter Drogen und verfügte nicht über eine Fahrerlaubnis.

Am Abend gegen 21.45 Uhr hielten Beamte einen Autofahrer in der Erikastraße an. Er war mit einem Atemalkoholwert von 0,40 Promille unterwegs.

