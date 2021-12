64 Verstöße gegen Corona-Regeln in Salzgitter

64 Verstöße gegen die Corona-Regeln stellte die Polizei Salzgitter bei Kontrollen fest, die sie am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 und 17.30 Uhr in Kooperation mit Mitarbeitern der Stadt vornahm.

Die Kontrollen erfolgten im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs, des Einzelhandels, im Bereich der körpernahen Dienstleistungen und der Gastronomie. Die Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung für die Maßnahmen zum Infektionsschutz sei weitestgehend da, teilte die Polizei. Wichtig sei: Den Beamten gehe es nicht um Sanktionierungen, sondern um eine Steigerung des Verständnisses für die Notwendigkeit der Maßnahmen.

Insgesamt wurden 64 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, da es Beanstandungen bei der Mund-Nasen-Bedeckung gab. Die Polizei sensibilisiert und bittet die Bevölkerung, sich gerade in der jetzigen pandemischen Phase an die geltenden Hygienemaßnahmen zu halten. Sie kündigte an, die Kontrollen in nächster Zeit konsequent fortzuführen.

Einbrecher in Engerode und Gebhardshagen

Zu einem gescheiterten und einem vollzogenen Einbruch musste die Polizei ausrücken. In Engerode in der Straße An der Hannoverschen Treue versuchten Täter, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierzu machten sie sich mittels eines Hebelwerkzeuges an einem Fenster zu schaffen und beschädigten dabei die Scheibe. Ins Haus kamen sie jedoch nicht. Es entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

Mehr Erfolg hatten Täter, die es bei einem Einfamilienhaus in Gebhardshagen im Astrid-Lindgren-Weg versuchten. Nach dem Aufhebeln eines Kellerfensters gelangten sie hinein und erbeuteten Schmuckstücke. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Wer Hinweise zu den beiden Taten hat, soll die Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer (05341) 1897-0 kontaktieren.

Mann tritt gegen VW-Golf

Die Polizei sucht einen Mann, der einen VW-Golf beschädigt. Dessen 42-jähriger Fahrer war auf der Braunschweiger Straße in Fahrtrichtung Nord-Süd-Straße unterwegs, als ein Pkw versuchte, ihn zu überholen. Als der Golf-Fahrer an der Kreuzung Nord-Süd-Straße/Lobmachtersenstraße anhalten musste, sei der Beifahrer des anderen Fahrzeuges ausgestiegen und habe gegen die Beifahrerseite des VW-Golf getreten. Anschließend sei der Tatverdächtige wieder eingestiegen, und das Fahrzeug flüchtete in Richtung Gebhardshagen.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Ford Focus mit einem Kennzeichen aus Salzgitter handeln. Die Kennzeichenfragmente könnten „RX“ oder „XR“ lauten. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, Drei-Tage-Bart. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500 Euro. Zeugen sollen sich unter der oben stehenden Nummer melden.

Fahrer unter Drogeneinfluss gestoppt

Ein 23-jähriger Fahrer eines Pkw konnte in Lebenstedt auf der Albert-Schweitzer-Straße von Polizeibeamten angehalten und kontrolliert werden. Dabei deuteten Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung bei dem Fahrer hin. Ein daraufhin durchgeführter Drogenvortest bestätigte die. Die Polizei veranlasste daraufhin die Entnahme einer Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

