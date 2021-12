Stadt Salzgitter: Gefahr beim Betreten von Eisflächen

Die Stadt Salzgitter warnt vor dem Betreten der Eisflächen auf Seen und Teichen. Denn der Schein trügt: Trotz der Minusgrade der vergangenen Tage sind diese noch nicht tragfähig, heißt es in einer Pressemitteilung.

Kalte Temperaturen lockten in diesen Tagen so manchen Erwachsenen, aber auch Kinder auf den ihrer Ansicht nach schon zugefrorenen Salzgittersee. Sehr gefährdet seien hier vor allem Kinder. Leicht überschätzten sie die jetzt noch viel zu dünne Eisdecke.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Schein trügt

Auch wenn in Ufernähe das Eis fest erscheint, kann das ein paar Meter weiter schon anders aussehen. Bricht man in das Eis ein, droht durch das kalte Wasser eine lebensgefährliche Unterkühlung. Bereits nach zwei Minuten haben Kinder kaum noch eine Überlebenschance. Wer sein Leben nicht in Gefahr bringen will, bleibt besser am Ufer, so die Stadt weiter.

Erst wenn die Eisfläche auf dem Salzgittersee von der Stadt offiziell freigegeben werde, dürfe sie innerhalb einer abgegrenzten und markierten Fläche in Höhe des Piratenspielplatzes am Ostrand des Salzgittersees betreten werden. Aber auch dann gelte: Betreten nur auf eigene Gefahr!

Mindestens 15 Zentimeter

Wenn durch zweistellige Minusgrade über Wochen das Eis mindestens 15 Zentimeter dick sei, erfolge eine Abgrenzung durch bewimpelte Seile. Die Stadt abschließend: Durch Hissen eines rot-weißen Wimpels an einem Mast in der Nähe der Station der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft wird die Freigabe bekanntgegeben.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de