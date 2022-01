In Salzgitter sind fünf Personen in ein Krankenhaus gekommen. Sie wurden verletzt, als ein 71-Jähriger einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt nahm. (Symbolbild)

Verkehrsunfall 71-Jähriger missachtet Vorfahrt in Lebenstedt: Fünf Verletzte

Ein 71-jähriger Peugeot-Fahrer hat einer 34-Jährigen die Vorfahrt auf der Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt genommen.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Peugeot-Fahrer von der Theodor-Heuss-Straße am Dienstag, 4. Januar, gegen 16 Uhr nach links in die Kampstraße einbiegen wollte. Laut Polizei hat er hierbei die Vorfahrt der entgegenkommenden 34-jährigen Frau in einem Pkw Mazda nicht beachtet und den Unfall verursacht.

Alle Beteiligten sind verletzt in ein Krankenhaus gekommen

Sowohl der 71-jährige Verursacher des Verkehrsunfalls als auch alle vier Insassen im vorfahrtsberechtigten Pkw Mazda wurden vermutlich nur leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, heißt es in der Mitteilung.

Beide Fahrzeuge waren der Polizei zufolge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 2000 Euro.

Lesen Sie auch:

22-Jähriger fährt unter Drogeneinfluss Auto in Salzgitter

Nach bisherigem Ermittlungsstand wird ein 22-jähriger Mann beschuldigt, unter dem Einfluss von Drogen einen Pkw auf der Hans-Birbaum-Straße in Lebenstedt am 4. Januar, gegen 10.30 Uhr genutzt zu haben. Darüber informiert die Polizei Salzgitter in einer Mitteilung.

Die Polizei kontrollierte den Fahrer. Nach ersten Anzeichen auf einen Drogenkonsum, gab ein Drogenvortest Klarheit. Dem 22-Jährige wurde Blut entnommen, ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Weitere Ermittlungen der Beamten ergaben, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizei leitete mehrere Ermittlungsverfahren ein.

