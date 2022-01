Polizei Salzgitter Männer prügeln in Salzgitter und widersetzen sich Polizei

In Gewahrsam brachte die Polizei zwei Junge Männer, nachdem sie einem Platzverweis nicht Folge leisteten.

Salzgitter-Bad. In Salzgitter-Bad ist es in der Nacht zu Samstag in der Braunschweiger Straße zu einer Prügelei mit schwerer Körperverletzung gekommen.