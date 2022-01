12-jähriges Mädchen wird in Salder von einem Auto erfasst

Ein 12-jähriges Mädchen ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr in Salder verletzt worden. Das Mädchen wollte laut Polizeibericht die Straße wollte die Straße „Vor dem Dorfe“ überqueren, als ein 57-Jähriger mit seinem Fahrzeug von rechts kam. Die 12-Jährige, die das Auto nach Polizei-Angaben offensichtlich nicht sah, wurde vom Fahrzeug erfasst. Mit „nicht unerheblichen“ Verletzungen brachten Sanitäter sie in ein Klinikum. Die Polizei ermittelt derzeit die Unfallursache. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von mindestens 1.500 Euro.

Täter dringen in Einfamilienhäuser in Lebenstedt ein

Die Polizei berichtet am Dienstag außerdem von zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Lebenstedt. Die erste Tat soll sich zwischen Freitag, 11 Uhr, und Montag, 11 Uhr, ereignet haben. Am Bisonklint hebelten die Täter die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchten zahlreichen Räume. Die Schadenshöhe des Diebesguts ist noch unklar.

Ein weiterer Einbruch geschah am Montag im Moränenweg zwischen 14.30 und 19 Uhr. Die Täter drangen durch ein Fenster ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Auch hier steht die Schadenssumme noch nicht fest. Die Salzgitteraner Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 18970.

red

