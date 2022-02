Trickdiebstahl: Salzgitteraner Polizei sucht nach Täter

Ein 80-jähriges Ehepaar aus Salzgitter-Bad ist am Dienstag Oper eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei berichtet nun vom Ablauf der Tat – und bittet mögliche Zeugen um Hinweise zum Täter.

In der Mittagszeit – zwischen 13.50 und 14.10 Uhr – habe ein Mann mittleren Alters bei den Hausbewohnern in der Straße Auf dem Hügel geklingelt. Er täuschte vor, Altgegenstände entsorgen zu können. Daraufhin ließ die Frau den Täter in die Wohnung. Nachdem er sich einige Gegenstände angeschaut habe, so die Polizei, bat der Mann um eine Tragekiste. Als die Frau mit dieser zurückkam, gab der Täter vor, kurz zu seinem Auto gehen zu müssen und verließ die Wohnung – ohne zurückzukommen. Erst später habe die Frau bemerkt, dass Schmuck im Wert von etwa 4000 Euro fehlte.

So wird der Täter beschrieben

Der Täter soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und bis zu 1,75 Meter groß. Er trage schwarze kurze Haare und einen schwarzen Oberlippenbart. Am Dienstag trug der Mann einen blauschwarzen Trainingsanzug mit weißen Streifen und schwarze Turnschuhe mit weißen Sohlen.

Wer Hinweise zur Tat oder dem Pkw hat, soll sich bei der Polizei unter (05341) 8250 melden.

red

