Salzgitter. Zudem sind Unbekannte in einen Lagerraum des Stadions am Salzgittersee eingebrochen und haben Fahrräder, einen Fernseher und Werkzeuge mitgenommen.

Polizei Salzgitter Diebe stehlen unweit des VW-Geländes in Salzgitter Baggeraufsätze

Zwischen Freitag, 13.30 Uhr, und Montag, 8 Uhr, haben Diebe von einem Feldweg in der Straße am Güterverkehrszentrum unweit des Volkswagen-Geländes verschiedene Baggeraufsätze gestohlen und einen Schaden im Wert von 2000 Euro verursacht. Zeugenhinweise werden an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 erbeten.

Täter dringen in einen Lagerraum ein

Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Montag, 7 Uhr, haben sich Täter gewaltsam Zugang in einen Lagerraum des Stadions am Salzgittersee im Hans-Böckler-Ring verschafft und Fahrräder, einen Fernseher und Werkzeug erbeutet. Hierdurch entstand ein Schaden von mindestens 6.000 Euro, so die Polizei. Zeugenhinweise unter (05341) 18970.

