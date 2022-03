WEVG Salzgitter warnt vor Fake-Anrufen

Salzgitter. Das Unternehmen weist darauf hin, es handele sich nicht um Kooperationsfirmen. Betroffene können sich an die WEVG wenden, um Tipps zu bekommen.

Die vermeintlichen Anrufe kommen per Telefon.

Nach vermehrten Hinweisen von Kunden warnt die WEVG erneut dringend vor Telefonanrufen, in denen sich die Anrufer als Kooperationsfirmen ausgeben und mit angeblichen Preisverbesserungen werben. Die WEVG rät in einer Pressemitteilung zur Vorsicht: „Es handelt sich weder um eigene Mitarbeiter noch um Firmen, die im Auftrag der WEVG unterwegs sind.“

In den Gesprächen erfragten die Anrufer verschiedene Daten wie Energielieferant, jährliche Strom- und Gaskosten, Zählernummern und mehr und es würden günstigere Angebote und Gutschriften versprochen. „Diese Anrufe werden von uns wie die sogenannten Haustürgeschäfte gewertet.“

Nicht unter Druck setzen lassen

Matthias Giffhorn, Vertriebsleiter der WEVG, wird zitiert: „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und geben Sie keine Daten vorschnell raus. Auch durch ein Ja kann man am Telefon bereits Verträge abschließen. Haben Sie bereits etwas veranlasst, lassen Sie sich immer Kopien und Belege aushändigen. Bitte informieren Sie uns, falls auch Sie von Trickbetrügern aufgesucht oder angerufen worden sind.“

Was könnten Betroffene tun, wenn sie getäuscht worden sind? „Da es sich um Haustürgeschäfte handelt, haben sie innerhalb von 14 Tagen ein generelles Widerrufsrecht. Hierbei unterstützt die WEVG in den beiden Beratungszentren in Salzgitter“, heißt es.

Persönlicher Kontakt für Fragen: montags bis freitags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 13 bis 17 Uhr. Orte: Kundenzentrum Lebenstedt, Albert-Schweitzer-Straße 7-11, (05341) 408211; Kundenzentrum Salzgitter-Bad, Bohlweg 1, (05341) 32383; E-Mail: beratung@wevg.com

