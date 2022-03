Polizei: Unbekannter belästigt 14-Jährige am Salzgittersee

Die Polizei Salzgitter sucht nach einem Mann, der am 10. März eine 14-Jährige am Salzgittersee sexuell belästigt hat. (Symbolbild)

Die Polizei Salzgitter fahndet derzeit nach einem Mann, der am 10. März am Salzgittersee eine 14-Jährige sexuell belästigt hat. Die Jugendliche war an diesem Tag wegen einer Schulsportveranstaltung am Salzgittersee.

Gegen 12.20 Uhr nahe der Brücke zur Mittelinsel soll der Unbekannte auf sie zugegangen sein und sie am Oberkörper angefasst haben. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Wasserskianlage, berichtet Polizeisprecher Matthias Pintak. „Die Polizei leitete unverzüglich eine Fahndung nach dem Mann ein.“

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Männlich, zirka 65 bis 70 Jahre alt, 1,72 bis 1,75 Meter groß. Er trug eine Cappy aus Jeansstoff, eine „altmodische“ große Brille mit goldfarbenem Rahmen, einen weiß-grau melierten Drei-Tage-Bart, eine hellblaue Jeansjacke, eine dunkle Jeanshose und schwarze Schuhe. Er soll korpulent sein. Möglicherweise stand er unter Alkoholeinfluss.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 1897-0 an.

Täter stehlen hochwertigen Wagen in Beddingen

Derzeit unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag ein Auto der Marke BMW in Beddingen gestohlen. Der Wagen parkte in der Hafenstraße. Als Tatzeitraum gibt die Polizei Mittwochabend, 18 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7.15 Uhr, an. Der Schaden beträgt mindestens 50.000 Euro. „Zum Tathergang können keine Angaben gemacht werden.“ Die Polizei Salzgitter bittet auch in diesem Fall Zeugen, sich unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 zu melden.

