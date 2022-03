Polizei Salzgitter erhöht Druck auf Raser: Mehr Kontrollen

In der vergangenen Woche hat es in Salzgitter des Öfteren geblitzt. Die Polizei beteiligte sich an einer länderübergreifenden Schwerpunktkontrolle.

Die Polizei Salzgitter hat in der vergangenen Woche die Anzahl der Tempo-Kontrollen deutlich erhöht. Als Teil einer länderübergreifenden Aktion wurden bei knapp 1.680 kontrollierten Fahrzeugen rund 240 Tempo-Überschreitungen festgestellt.

Auf Nachfrage erklärte die Polizei, dass es sowohl angekündigte, als auch unangekündigte Kontrollen gab. Dabei wurde per Handlaser-Messgerät und mit stationären Blitzern gemessen. Ziel der Aktion sei es, die Öffentlichkeit verstärkt auf die Gefahren des Rasens hinzuweisen. Von Polizeisprecher Matthias Pintak heißt es, immer wieder sei klar erkennbar, dass zu hohes Tempo Ursache für teils verheerende Unfälle sei.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schwere Unfälle könnten durch angepasstes Tempo oft vermieden werden

In den vergangen Tagen und Wochen kam es in Salzgitter und in näherer Umgebung zu zahlreichen schweren Unfällen – nicht in allen Fällen kann zu hohes Tempo als Unfall-Ursache ausgewiesen werden. Bei Heerte prallte ein Auto frontal gegen einen Baum, der Fahrer kam dabei ums Leben. Mitten in Lebenstedt ist ein junger Motorradfahrer tödlich verunglückt. Auf der B6 im Kreis Goslar war ein Motorradfahrer aus Salzgitter an einem schweren Unfall beteiligt. Knapp 70 Rettungskräfte und drei Hubschrauber mussten anrücken.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de