Thiede. Zwei Geldautomaten einer Sparkasse haben Unbekannte in Salzgitter-Thiede gesprengt. Das Gebäude ist beschädigt. Die Täter erbeuteten wohl Bargeld.

Es gab eine Geldautomatensprengung bei der Sparkasse (BLSK) in der Schäferwiese 4a in Thiede. Einsatzkräfte untersuchen den verwüsteten Tatort.

Automatensprengung Zwei Geldautomaten in Salzgitter-Thiede gesprengt

In Salzgitter-Thiede haben Unbekannte am frühen Mittwochmorgen gegen 3.30 Uhr einen Geldautomaten der Sparkasse in der Schäferwiese 4a gesprengt.

Zeugen hatten die Sprengung der Polizei gemeldet, die Beamten starteten sofort die Fahndung nach den Tätern. Diese flüchteten laut Polizeisprecher Matthias Pintak in einer beigefarbenen Limousine. Es entstand erheblicher Sachschaden am und im Gebäude. Gesprengt wurden nach ersten Erkenntnissen zwei Geldautomaten.

Bilder nach der Geldautomatensprengung in Thiede Bilder nach der Geldautomatensprengung in Thiede Die Polizei untersucht den Tatort nach der Sprengung zweier Geldautomaten bei der Braunschweigischen Landessparkasse in Thiede. Foto: Rudolf Karliczeck

Täter flüchten eventuell mit Bargeld

Die Polizei schließt nicht aus, dass die vermutlich zwei Täter erfolgreich waren und Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet haben. Laut Pintak dauern die Ermittlungen am Tatort derzeit noch an; es werde zudem geprüft, ob ein Statiker hinzugezogen werden muss, um das beschädigte Gebäude zu überprüfen.

Eine halbe Stunde nach der Sprengung in Thiede kam es zu einer Geldautomatensprengung in Braunschweig.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de