Auto fährt in Salzgitter in Gegenverkehr – Frontalkollision

Thiede. In Salzgitter ist ein Autofahrer in den Gegenverkehr geraten und dann frontal in ein anderes Auto gekracht. Beide Fahrer sind verletzt.

Ein 45-jähriger Autofahrer hat auf der Frankfurter Straße in Salzgitter-Thiede am Mittwochnachmittag einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Laut Polizei stieß er mit seinem Fahrzeug zunächst gegen den Bordstein. Anschließend habe der Mann die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist dann in den Gegenverkehr geraten. Hier stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Auto eines 37-jährigen Mannes zusammen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrer und ein weiterer Insasse wurden verletzt. Rettungswagen versorgten die verletzten Personen. Es entstand ein Schaden von mindestens 13.000 Euro.

Autofahrer touchiert vier geparkte Autos und verletzt sich

Ein 34-jähriger Autofahrer ist in Engelnstedt auf dem Gesellenstieg laut Polizei am frühen Mittwochmorgen offensichtlich krankheitsbedingt nach links von der Fahrbahn abgekommen und touchierte hierbei vier weitere in diesem Bereich abgestellte Fahrzeuge. Anschließend habe sich das Auto des Mannes überschlagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer musste vorsorglich in das Krankenhaus gefahren werden. Der verursachende Wagen musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 34.000 Euro.

Unbekannte bohren Tank in Salzgitter-Bad an

Diebehaben bei einem auf einem Parkplatz in Salzgitter-Bad in der Schloenbachstraße abgestellten Opel Viva den Tank angebohrt und im Tatverlauf mindestens 30 Liter Benzin entwendet. Die Tat fand laut Polizei zwischen vergangenem Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, statt. Der Gesamtschaden wird mit mehr als 250 Euro angegeben. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 zu richten.

Unbekannte beschädigen Scheibe von Jugendeinrichtung in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben wohl mittels eines Steines eine Scheibe einer Jugendeinrichtung in der Swindonstraße in Lebenstedt beschädigt. Sie verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

