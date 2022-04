Lesser Wehr wirbt mit Haushalts-Löschkübeln.

Lesse. Wenn’s brennt, ruf den Nachbarn. Mit dieser Kampagne und dem Verteilen der Löschkübel will die Wehr für sich begeistern – und es gibt erste Erfolge.

Mit einer ungewöhnlichen Aktion machte jüngst die Freiwillige Feuerwehr Lesse auf sich aufmerksam – mit Unterstützung des Löwenforums. Im ganzen Dorf wurden laut Pressemitteilung an zirka 600 Haushalte sogenannte Haushalts-Löschkübel verteilt.

In vier Punkten wird darauf, mit leichtem Humor, das Verhalten im Brandfall dargestellt, heißt es weiter. Dieses habe aber durchaus einen ernsthaften Hintergrund.

Pandemie hat ihren Anteil

Und der sieht laut Wehr so aus: Seit Jahren hat die Freiwillige Feuerwehr Lesse mit rückläufigen Mitgliederzahlen in allen Bereichen zu kämpfen. Die Bereitschaft, in einem Ehrenamt tätig zu sein ist stark zurückgegangen, die Pandemie hat auch zu dieser Entwicklung beigetragen.

Um so erfreulicher sei es , dass der kurze Zeit später veranstaltete Tag der offenen Tür viele Besucher angelockt habe. Die Lesser Wehr habe auf diesem Weg einige neue Mitglieder verzeichnen können.

red

