Polizei: Jugendliche prügeln in Salzgitter auf 59-Jährigen ein

Salzgitter. Der Mann wies zwei E-Scooter-Fahrer am Mittwoch in der Lebenstedter Innenstadt darauf hin, hier nicht fahren zu dürfen. Die Lage eskalierte.

In den Blumentriften kam es am Mittwochnachmittag zu einer Körperverletzung: Unbekannte schlugen auf einen 59-Jährigen ein. (Archivbild)

In der Lebenstedter Innenstadt ist am Mittwoch ein 59-jähriger Mann angegriffen und verletzt worden. Nach Polizei-Angaben wies der Mann in der Stadtpassage zwei E-Scooter-Fahrer darauf hin, dass es in den Blumentriften nicht gestattet sei, mit Scootern zu fahren.

Daraufhin hätten die Fahrer und zwei weitere Personen unvermittelt auf den 59-Jährigen eingeschlagen. Anschließend seien die Schläger in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Tat ereignete sich gegen 16.50 Uhr, so die Polizei Salzgitter.

Drei der Täter waren wohl minderjährig – Polizei sucht Zeugen

Drei der bislang unbekannten Täter seien zirka 14 Jahre alt, und ein weiterer Täter etwa 20 Jahre alt. Eine weitere Beschreibung könne derzeit nicht gegebenen werden. Hinweise nimmt die Polizei unter (05341) 18970.

red

