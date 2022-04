Stadt Salzgitter vergibt weiter Ehrenamtskarten

Seit Mai 2020 beteiligt sich die Stadt Salzgitter an der Vergabe der in Niedersachsen und Bremen gültigen Ehrenamtskarte. In diesen zwei Jahren haben 146 engagierte Salzgitteranerinnen und Salzgitteraner laut Verwaltung diese kleine Karte erhalten, mit der das Ehrenamt gewürdigt und viele Vergünstigungen erhältlich sind. Der Rat der Stadt habe die Vereinbarung mit dem Freiwilligenzentrum (FZSZ) in seiner jüngsten Sitzung um ein Jahr verlängert.

„Gerade der dieser Tage veröffentlichte Bericht der Enquete-Kommission ,Bürgerschaftliches Engagement’ des Niedersächsischen Landtags verdeutlicht, wie wichtig die öffentliche Wahrnehmung und Wertschätzung für aktive Bürgerinnen und Bürger sind“, wird Patrick Kolzuniak, Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums und verantwortlich für die Koordination der Ehrenamtskarte, in der Stadtmitteilung zitiert.

Seit mindestens drei Jahren unentgeltlich tätig sein

Die Ehrenamtskarte erhalten Engagierte, die seit mindestens drei Jahren mindestens fünf Stunden pro Woche unentgeltlich für andere Menschen aktiv sind. Die Karte ist für drei Jahre gültig und muss dann vom Verein oder von der Institution neu beantragt werden.

„Mit der Vergabe der Ehrenamtskarte bedanken sich das Land und die Stadt Salzgitter bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich mit Ausdauer, Fleiß und Zuverlässigkeit in den Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren, den Hilfsorganisationen oder in anderer Weise ehrenamtlich engagieren“, so Carsten Klotz, Leiter des Fachdienstes Rats- und Kommunalangelegenheiten der Stadt Salzgitter und verantwortlich für die Zusammenarbeit mit dem Freiwilligenzentrum.

Karte bereits vor zwei Jahren beantragt

Über diese Wertschätzung freuten sich nun auch Susanne und Klaus Lehmann, die im Sozialverband VdK-Ortsverband Salzgitter-Nord aktiv seien und Veranstaltungen für die Mitglieder und die unterschiedlichen Beratungsangebote des VdK organisierten und darüber informierten. „Als die Karte vor zwei Jahren in Salzgitter erhältlich war, haben wir sie beantragt“, so Klaus Lehmann. Positiv seien die Vergünstigungen, die es mit dieser Karte gebe. In Salzgitter machten bisher 34 Geschäfte, Firmen, Institutionen und andere mit; in Niedersachsen und Bremen seien es rund 1200 Anbieter.

red

