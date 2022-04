Endlich wieder Osterfeuer! Das sind die Termine in Salzgitter

Auch in Salzgitter, der Samtgemeinde Baddeckenstedt sowie in der Gemeinde Liebenburg werden am bevorstehenden Osterwochenende abends in vielen Ortschaften die Osterfeuer lodern. Eine Übersicht:

Salzgitter:

Samstag, 16. April:

Salzgitter-Bad: Braunschweiger Str. 24 sowie neben der Landebahn des Flugplatzes und Vereinsgelände des SV Union

Barum: Schützenhaus,

Lebenstedt: Vereinsheim des KGV Blühe auf

Bruchmachtersen: Brennplatz hinter den Kleingärten,

Ohlendorf: Brennplatz oberhalb Sportplatz,

Ringelheim: Brennplatz an der Innerste sowie auf dem Vereinsgelände des FSB

Calbecht: oberhalb Kniestedter Buschweg,

Lesse: Brennplatz am Schützenhaus,

Gebhardshagen: am Feuerwehrhaus,

Bleckenstedt: am Vereinsheim KGV Bleckenstedt,

Beinum: Gelände der Freiwilligen Feuerwehr.

Sonntag, 17. April:

Reppner: Brennplatz nahe alte Mühle, Osterlagerfeuer.

Baddeckenstedt:

Samstag, 16. April

Binder: Feuerkörbe am Feuerwehrhaus.

Oelber a. w. W.: Osterfeuerplatz am Dorfgemeinschaftshaus.

Wartjenstedt: Unterm Brocken.

Burgdorf: Sportplatzgelände.

Berel: an der Feldscheune am Osterfeld.

Nordassel: Am Schwalenberg.

Westerlinde: In den Rotten (Ortsausgang Westerlinde)

Klein Elbe: Ostertreffen am Feuerkorb.

Steinlah: Feuerschalen auf dem ehemaligen Schulhof/Schulstraße.

Heere: Feldmark Klein Heere, ehemalige Steinkuhle.

Sehlde: vor dem Schützenhaus am Hainberg.

Sonntag, 17. April

Groß Elbe. Elber Berg.

Gustedt: Feuerkörbe am Feuerwehrhaus.

Haverlah: Flurstück am Vorberg.

Gemeinde Liebenburg:

Döhren: 16. April, 18 Uhr, Auf der Höhe in Groß Döhren.

Heißum: 16. April, 18 Uhr, Dorfgemeinschaftsanlage, danach am Osterberg.

Dörnten: 17. April, bei Einbruch der Dunkelheit, Platz vor den Sportheimen Kunigunder Straße

Othfresen: 17. April, 18 Uhr, Galgenberg.

Upen: 17. April, 18 Uhr, Osterfeuerplatz am Neileweg.

Ostharingen: 17. April, bei Einbruch der Dunkelheit, Osterfeuerplatz in der Feldmark Richtung Bredelem.

