Salzgitters Polizei sucht Zeugen zu mehreren Einbrüchen

Salzgitter. In Heerte brachen Unbekannte in mehrere Parzellen ein, in Lebenstedt stahlen Täter Geräte und Schmuck aus einem Wohnhaus. Der Polizei-Überblick.

Salzgitters Polizei berichtet von mehreren Straftaten: In Engelnstedt sind Täter in eine Firma eingebrochen und haben 10.000 Euro Schaden verursacht. In Thiede sind Unbekannte auf das Grundschuldach gestiegen und das Dach beschädigt. (Symbolbild)

In Engelnstedt sind Täter in einen Fachbetrieb an der Gustav-Hagemann-Straße eingedrungen und haben mehrere hochwertige Werkzeuge gestohlen. Laut Polizei Salzgitter drangen die Unbekannten zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr, durch ein Fenster in die Geschäftsräume ein. Sie verursachten einen Schaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 zu richten.

Heerte: Täter dringen in mehrere Parzellen ein

In fünf Fällen ermittelt die Salzgitteraner Polizei zudem wegen eines Einbruchdiebstahls in Parzellen beziehungsweise in angrenzende Geräteschuppen – betroffen ist der Kleingartenverein in der Zingelstraße in Heerte. Die Täter brachen jeweils die Zugangstüren auf. Noch zu klären sei, so die Polizei, ob die Einbrecher etwas stahlen. Der bisherige Gesamtschaden wird mit mindestens 1.000 Euro angegeben. Polizeiangaben zufolge fanden die Taten zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Montagmittag, 12 Uhr, statt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Thiede unter (05341) 941730 entgegen.

Lebenstedt: Wohnungseinbruchdiebstahl mit hoher Schadenssumme

Bisherige Ermittlungen zu einem Einbruch in der Swindonstraße in Lebenstedt ergaben, dass die Täter die Haustür der Wohnung aufgehebelt und im Tatverlauf neben elektronischen Gegenständen und Schmuck auch Bargeld entwendet haben. Die Tat geschah am Dienstagabend, zwischen 22 und 0.15 Uhr. Es entstand ein Schaden in hoher fünfstelliger Höhe. Hinweise: (05341) 18970.

Thiede: Täter steigen auf Dach der Grundschule – Dachziegel beschädigt

Unbekannte Täter gelangten vermutlich über ein Fallrohr auf das Dach einer Grundschule in Thiede und beschädigten wohl durch das Herumlaufen annähernd 40 Dachziegel. Der entstandenen Schaden an der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße dürfte im hohen dreistelligen Bereich liegen, so die Polizei. Zeugen sollten sich unter (05341) 941730 melden.

red

