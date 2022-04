Party steigt am 3. und 4. Juni

Party steigt am 3. und 4. Juni Bühne frei für das erste Brawo-Seefestival in Salzgitter

Lebenstedt. Am Salzgittersee wird in diesem Jahr wieder gefeiert: Das erste Brawo-Seefestival findet am 3. und 4. Juni statt. Mehr Infos gibt es hier.