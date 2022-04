Salzgitter. Während der Fahrt eines Linienbusses in Salzgitter-Bad ist eine Scheibe beschädigt worden. Wohl mindestens ein Projektil feuerten Unbekannte.

Wohl mindestens ein Projektil hat einen Linienbus in Salzgitter-Bad getroffen. Die Polizei ermittelt zur Art des Projektils (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Schüsse auf Linienbus in Salzgitter? Scheibe zerstört

Wohl mindestens ein Projektil hat die Scheibe eines Linienbusses in Salzgitter-Bad beschädigt. Der Bus befuhr zur Tatzeit am Samstagabend um 20.25 Uhr laut Polizei die Breite Straße in Fahrtrichtung Martin-Luther-Platz.

Nachdem er die Haltestelle Kattowitzer Platz passierte, konnte seitens der im Bus anwesenden Fahrgäste ein lautes Knallgeräusch wahrgenommen werden. Daraufhin wurde der Bus unmittelbar gestoppt. Bei einer anschließenden Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges durch den Busfahrer konnte dieser eine auf der rechten Fahrzeugseite befindliche beschädigte Verbundglasscheibe feststellen.

Mindestens ein Projektil könnte Scheibe getroffen haben

Die Polizei kann bei ihren Ermittlungen nicht ausschließen, dass die Scheibe durch mindestens ein Projektil getroffen wurde. Sie prüft nun ob es tatsächlich Schüsse gewesen sind, die den Bus trafen. „Wir können schon von einem Projektil sprechen“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak unserer Zeitung. Das ein anderes Objekt, beispielsweise ein Stein den Bus traf, sei auszuschließen. Zur Tatzeit hielten sich mindestens 40 Fahrgäste in dem Bus auf. Zu einer Verletzung von Personen kam es jedoch nicht.

Weitere Angaben zum Projektil kann die Polizei derzeit machen, hierzu laufen die polizeilichen Ermittlungen. Die Polizei in Salzgitter-Bad bittet Zeugen, sich unter (05341) 825-0 zu melden.

