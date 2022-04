Feuerwehr Verheerendes Feuer in Steinlah: Außenfassade steht in Vollbrand

Zu einem verheerenden Brand einer Außenfassade ist es am späten Mittwochmittag in Steinlah (Gemeinde Haverlah) gekommen. Dank des schnellen Einsatzes der Rettungskräfte konnte schlimmeres verhindert werden.

Wie Die Feuerwehr vor Ort berichtet, wurden Kräfte aus den Gemeinden Steinlah, Haverlah, Baddeckenstedt und Heere kurz vor 14 Uhr zu einem gemeldeten Brand am Gebäude in die Straße „Am Walde“ alarmiert. Vor Ort stellte sich die Lage so dar, dass bereits die hölzerne Außenfassade im Obergeschoss in Vollbrand stand. Glücklicherweise befand sich zu dem Zeitpunkt jedoch keine Person mehr im Gebäude. Dank des schnellen Eingreifens der eintreffenden Kräfte der Feuerwehr konnte somit ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Hund konnte gerettet werden

Bereits während der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass wohl noch ein Hund im Gebäude sein sollte. Dieser konnte durch den Eigentümer unbeschadet gerettet werden.

Wie die Polizei berichtet, ist das Feuer möglicherweise bei Arbeiten an der Fassade ausgebrochen. Die genauen Ermittlungen erfolgen jedoch durch die hinzugezogene Kriminalpolizei. Neben den Kräften der Feuerwehr aus dem Landkreis Wolfenbüttel, waren auch Kräfte des Rettungsdienstes und eine Drehleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter vor Ort. Aktuell werden noch Löscharbeiten an der Fassade betrieben, und die eigentliche Fassade mit einer Kettensäge großflächiger geöffnet, um nach weiteren Glutnestern zu suchen.

