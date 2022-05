19-Jähriger verletzt sich bei Autounfall nahe Salzgitter schwer

Die Polizei rückte am Donnerstag zu einem schweren Unfall in Burgdorf aus.

Ein 19-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Burgdorf am Donnerstag schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei kam der Mann gegen Mittag auf der Kreisstraße 57 offenbar alleinbeteiligt aus derzeit nicht bekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab.

Im weiteren Verlauf der Fahrt überschlug sich der PKW und wurde hierbei stark beschädigt. Der 19-Jährige musste in ein Krankenhaus nach Braunschweig gefahren werden. Am PKW entstand ein Schaden von etwa 6000 Euro. Das beschädigte Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Diese Nachrichten könnten Sie auch interessieren:

Einbrecher dringen in Restaurant ein

Zwischen 2 und 5.30 Uhr sind Unbekannte am Donnerstag über das Dach in ein Restaurant in der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt eingedrungen. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang in die Räume und stahlen Bargeld in hoher dreistelliger Höhe. Hinweise: (05341) 18970.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de