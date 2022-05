Salzgitter-Bad. Unbekannte sind in das Büro des Kinder- und Jugendtreffs „Am Hamberg“ eingebrochen. Der Polizei-Überblick für Salzgitter.

Am Hamberg

Am Hamberg Einbrecher dringen in Kinder- und Jugendtreff in Salzgitter ein

Bisher unbekannte Täter sind in Salzgitter-Bad in das Büro des Kinder- und Jugendtreffs „Am Hamberg“ eingebrochen. Die Tat geschah laut Polizeimitteilung in der Nacht zwischen Freitag und Samstag. Ob Diebesgut erlangt wurde, ist zu jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.

Zeugen die in den oben genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Situationen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kradfahrer ohne Führerschein

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Salzgitter-Bad am Freitagnachmittag überprüfte die Polizei einen 57-jährigen Kradfahrer. Dieser führte ein Kleinkraftrad ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Ebenfalls ohne Führerschein fuhr ein am Samstag, gegen 6.40 Uhr kontrollierter 33-jähriger Autofahrer. Auch hier wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Mehr News aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de