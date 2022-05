„Salzig-Bandcontest“ wieder live und am Salzgittersee

Lebenstedt. Neben dem eigentlichen Final-Entscheid wird es auch ein „Best of Salzig-Konzert“ am Vorabend geben. Ein Wiedersehen unter anderem mit Lisa Strat.

Nun scheint dem von vielen Fans ersehnten Termin nichts mehr entgegenzustehen: Nachdem in den vergangenen beiden Jahren die Auftritte der Finalisten des „Salzig-Bandcontests“ per Livestream aus der Kulturscheune in Lebenstedt online übertragen wurden, geht es nun wieder raus. Der Wettbewerb findet wieder Open Air statt. Start ist am Samstag, 4. Juni, um 17 Uhr im Rahmen des BraWo-Seefestivals, an der Wasserskianlage am Salzgittersee in Lebenstedt.

Aus den fünf Finalistinnen und Finalisten wählen die Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Preisgericht dann vor Ort die beste Band der Region. Das kündigt die Stadt Salzgitter an.

Diese Bands treten gegeneinander an

Die Reihenfolge der Auftritte wird demnach erst am Tag der Veranstaltung ausgelost. Doch schon jetzt steht fest. welche Bands gegeneinander antreten: Die Salzgitteraner Bands „Blue Rocks“ und „SkanutZ“, aus dem Harzvorland „El Andaluz“, die Braunschweiger „Joking Aside“ und ebenfalls aus der Löwenstadt „RaXeM“.

Doch nicht nur die Finalistinnen und Finalisten werden an diesem Abend zu hören sein. Bevor die Bands gegeneinander antreten, spielt die Band „ex-tales“ – sozusagen als Vorband der teilnehmenden Musikerinnen und Musiker, kündigt die Stadt an. Die Band aus dem Braunschweiger Raum spielt seit 2009 zusammen Alternative Rock.

Jury wird tagen

Damit es auch in der Zeit, in der sich die Jury zur Beratung zurückzieht und das Votum der Zuschauerinnen und Zuschauer auswertet, nicht langweilig wird, unterhält ab 22.30 Uhr die Bandcontest-Siegerband des Jahres 2019 „PYMP“ das Publikum.

Der Sieger oder die Siegerin darf fünf Tage im städtischen Tonstudio aufnehmen (Wert: 1500 Euro). Die Zweit- und Drittplatzierten erhalten Gutscheine für Instrumente und Zubehör in Höhe von 350 beziehungsweise 150 Euro, heißt es in der Einladung weiter.

Zum „Local-Heroes-Wettbewerb“

Sofern das Durchschnittsalter der Sieger-Band unter 30 Jahren liegt, qualifiziert sich diese für das Halbfinale des sogenannten „Local-Heroes-Wettbewerbs“ der LAG Rock in Hannover. Andernfalls qualifiziert sich hierfür die bestplatzierte Band, die diese Voraussetzung erfüllt. Diese Band erhält als Sonderpreis ein professionelles Bandcoaching mit der Voice-of-Germany-Halbfinalistin Meike Hammerschmidt, die neben Alina Ludwig, Jens Bogdan und Harald Baumgartner (alle Fachdienst Kultur) die Jury bildet.

Siegerbands der Vorjahre

Um auf den Geschmack zu kommen: Bereits am Freitag, 3. Juni, gibt es das Konzert der Siegerbands aus den Vorjahren. Wer mal wieder die Siegerbands der Vorjahres-Contests hören will, hat ab 18 Uhr in dem „Best of Salzig-Konzert“ an der Wasserskianlage ausreichend Gelegenheit dazu.

Los geht es mit Lisa Strat, der Bandcontest-Gewinnerin von 2020. Es wird ein Wiedersahen geben mit der energiegeladenen Performance der Multiinstrumentalistin. Sie ersetzt als „Ein-Frau-Band“ nicht nur klanglich eine ganze Band, sondern überzeugt auch mit ihrer Bühnenperformance, beschreiben die Veranstalter. Tatsächlich war ihr erster Auftritt als Solokünstlerin im Sommer 2020 beim Salzig Bandcontest. Obwohl Lisa Strat nie zuvor auf einer Bühne gestanden hatte, gewann sie auf Anhieb mit ihrer einzigartigen Performance.

Feierlaune und Emotionen

„Source of Rage“ – Bandcontest-Gewinner 2017 – beweisen dann ab 19 Uhr, wie unterschiedlich die Musikstile der Gewinner-Bands sind. Sie spielen „Melodic Groove Metal“, tanzbarer „Nackenbruch“ samt der nötigen technischen Finesse und griffigen Melodien – eben das, was Feierlaune sowie Emotionen überschwappen lässt.

„Delta Constellations“, die schließlich um 20 Uhr die Bühne betreten, waren Bandcontest-Gewinner 2021. Corona verwehrte ihnen damals beim Band-Contest den Auftritt vor großen Publikum, das ihren Beitrag nur online verfolgen konnte. „Delta Constellations“ ist eine deutsche Newcomer-Indie-Rockband aus Göttingen. Sie spielen von groovigem Pop bis zum dunklem Alternative-Rock mit mal ruhigen, melancholischen und mal leichten, fröhlichen Texte.

Die Publikumslieblinge

Sie waren zwar nicht die Gewinner, aber eindeutig Publikumslieblinge des Bandcontests 2006 – Cryptex. Sie werden ihr Publikum dann ab 21 Uhr mit einer Mischung aus jeder Menge Surrealität, großen, hymnische Melodien und viel Charisma begeistern. Neben Ehrgeiz und Selbstvertrauen, beides Eigenschaften, die für eine Band wichtig sind, zeichnet „Cryptex““ eine weitere Eigenschaft aus: Musiker, die ihren eigenen unverkennbaren, einzigartigen Stil gesucht und gefunden haben. Eine mit nichts zu vergleichende Mischung aus Rock, Pop, Alternative, Metal und Prog-Rock im modernen Gewand.

Weitere Infos zum „Salzig-Bandcontest“, den Finalisten, dem Konzert der ehemaligen Gewinner und dem BraWo-Seefestival, erhält man auf der Internetseite der Stadt Salzgitter www.salzgitter.de über die Suche unter dem Stichwort „Salzig-Bandcontest“.

red

