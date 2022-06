Polizei Salzgitter und Verkehrswacht stellen sich vor

Salzgitter. Sie übergaben Spenden an die Geflüchteten in der Unterkunft an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter. Eine Sache freute die Kinder besonders.

Eine Kennenlern-Aktion und Geschenke gab es für die Kinder in der Flüchtlingsunterkunft an der Nord-Süd-Straße. Gemeinsam mit der Verkehrswacht stand die Polizei Rede und Antwort. Es wurde gemalt, mit dem Fahrrad ein Parcours bezwungen und ein eigener Patch mit Namen angefertigt.

Gerade für Kinder sei es wichtig, die Arbeit der Polizei in Deutschland kennenzulernen, sagte Pressesprecher Matthias Pintak, weil sie oft traumatische Erfahrungen in der Vergangenheit in ihren Ländern gemacht hätten und man sie so mal von ihren Sorgen ablenken könne. Die Polizei möchte sich als „Freund und Helfer“ präsentieren, der in der Not Hilfestellung bietet.

Es gab Fahrräder und Laufräder, aber auch etwas zum Spielen

Daher durfte ein Polizeiauto nicht fehlen. Strahlende Augen und neugierige Blicke zog Pintak auf sich, als er das Blaulicht einschaltete. Auch die Verkehrswacht war vor Ort, um Spenden zu überreichen. So übergab der Vorsitzende Michael Müller Fahrräder und Laufräder an die Unterkunft, aber auch zwei Fußballtore und Softbälle für den Spaß zwischendurch.

Für die Sicherheit ist auch gesorgt, es gab Westen für die Kleinsten, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Die Aktion sei sehr gut angenommen worden und man freue sich, so Pintak, Kindern eine Freude gemacht zu haben.

