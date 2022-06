Mit dem Rad wieder Kilometer in Salzgitter sammeln

Salzgitter. Salzgitter nimmt zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Wie meldet man sich an, was gibt es zu beachten?

Es ist wieder soweit: Vom 24. Juni bis 14. Juli nimmt Salzgitter zum zweiten Mal an der bundesweiten Aktion Stadtradeln teil. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, so viele Kilometer wie möglich für die Stadt zu erradeln, heißt es in der Mitteilung.

Der offizielle Auftakt findet am Samstag, 25. Juni, ab 17 Uhr auf dem Schlosshof von Schloss Salder statt. Dort werde es nicht nur viele Infos zum Stadtradeln geben, sondern auch Live-Musik auf der Bühne sowie Essen und Trinken zur Stärkung. An diesem Tag nimmt das Museum zudem ab 18 Uhr an der Veranstaltung „Lange Nacht der Kleinen Museen“, organisiert von der Braunschweigischen Landschaft, teil.

Das Stadtradeln wird vom Klima-Bündnis veranstaltet

Organisatorinnen für das Stadtgebiet sind die Wirtschafts- und Innovationsförderung Salzgitter (WIS) und die Stadt. Unterstützt werden sie dabei von den Sponsoren Volksbank BraWo und dem Radstudio Salzgitter. Das „Klima-Bündnis“ veranstaltet den gesamten internationalen Fahrrad-Wettbewerb. Jedes Jahr treten weltweit Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale.

Jede und jeder kann ein Stadtradeln-Team (ab 2 Personen) gründen oder einem beitreten, um am Wettbewerb für Salzgitter teilzunehmen. Dabei sollten die Radelnden so oft wie möglich das Fahrrad nutzen, um viele gefahrene Kilometer zusammen zu bekommen. Als Belohnung warten Preise auf die fleißigsten Radlerinnen und Radler. Auch Schulen, Betriebe, Vereine oder andere Organisationen können als Teams gegeneinander antreten.

Diesmal gibt es auch extra ein Schulradeln

Die Teilnahme kann auch in einem der sieben Ortschaftsteams erfolgen. Die Gesamtkilometer zählen am Ende sowohl für den eigenen Stadtteil als auch für die Ortschaft. Prämiert werden neben dem fahrradaktivsten Ortschaftsteam auch die fahrradaktivsten Jobteams (Firma, Verwaltung, Hochschule, etc.) und Freizeitteams (Vereine, Parteien, Familien, etc.). Anders als im vergangenen Jahr gibt es eine eigene Kategorie „Schulradeln“ als eigenständigen Wettbewerb innerhalb des Stadtradelns.

Alle Informationen zur Anmeldung:

Mitmachen kann jede Bürgerin/jeder Bürger Salzgitters. Ab zwei Personen können Teams gebildet werden.

Anmeldung ist ab sofort im Internet auf der Seite www.stadtradeln.de/salzgitter möglich. Aber auch nach dem offiziellen Start am 24. Juni ist eine Anmeldung noch möglich.

Informationen gibt es auf der oben genannten Internetseite, telefonisch unter (05341) 9009940 oder per E-Mail an salzgitter@stadtradeln.de.

