Gas-Alarm in Lichtenberg: Geruch sorgt für Rätsel

"Unklarer Geruch" - Die Feuerwehr war in Lichtenberg im Einsatz, weil in einem Wohngebäude im Amtsvogtweg ein merkwürdiger Geruch auftrat. Die Einsatzkräfte beklagten gereizte Augen und Atemwege.

Wegen „unklaren Gasgeruchs“ wurde am Donnerstagnachmittag um 14:45 Uhr die Feuerwehr in Salzgitter-Lichtenberg alarmiert. In einem Wohngebäude im Amtsvogtweg bemerkten Bewohner den Geruch in ihrem Keller. Die Freiwillige Feuerwehr aus Lichtenberg und die Berufsfeuerwehr Salzgitter rückten an. Die Bewohnerin und ihre Kinder hatten das Haus beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen.

Mit Atemschutz und Messgeräten wurde die Wohnung samt Keller überprüft – jedoch ohne Ergebnis. Auch bei einer zweiten Untersuchung blieben die Messungen vollständig ergebnislos. Noch immer war unklar, was den Geruch verursachte. Wie die Feuerwehr Salzgitter berichtet, waren Mehrfachmessgeräte im Einsatz, die auf explosionsfähige Gase, Sauerstoff und Kohlenmonoxid hinweisen. Auch ein feinfühliges Gerät der WEVG kam zum Einsatz.

Einsatzkräfte leiden unter Augenreizungen

Dass kein eindeutiger Fehlalarm vorlag, bemerkten die Einsatzkräfte an sich selbst: Bei einer weiteren Begehung reagierten sie mit Augen- und Atemwegsreizungen. Eine dritte Messung mit weiteren Messgeräten wurde veranlasst, Klarheit gab es wieder nicht.

Die Feuerwehr entschied sich, das Gebäude gründlich zu belüften, um im Anschluss zu überprüfen, ob die Geruchsbelästigung verschwunden ist. Anschließend soll der Einsatz beendet werden.

