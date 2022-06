Lebenstedt. Das Mädchen wird seit mehreren Stunden vermisst. Fokus der Suche ist zunächst der Bereich in und um Fredenberg. So sieht die Jugendliche aus.

Die Polizei in Salzgitter sucht nach einem 15-jährigen Mädchen (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter 15-Jährige in Salzgitter vermisst: Polizei sucht nach Mädchen

Die Polizei sucht seit dem Vormittag in Salzgitter nach einem 15-jährigen Mädchen. Wie die Beamten mitteilen, wird es seit mehreren Stunden vermisst. Die Polizei beschreibt es wie folgt: Schlank, rötliche Haare, trug zuletzt ein weißes T-Shirt, eine Jeanshose und Turnschuhe. Die Suche konzentriert sich vor allem in dem Bereich in und um Fredenberg.

Die Polizei will zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekanntgeben.

red

