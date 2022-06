Diebe brechen in Firmengebäude ein – und erbeuten Kleingeld

Salzgitter. Viel Schaden verursachten Einbrecher in der vergangenen Woche in Salzgitter. Sie brachen Türen auf, entwendeten aber kaum etwas.

Viel Schaden verursachten Einbrecher in der vergangenen Woche in Salzgitter. In einer im Carl-Zeiss-Weg ansässigen Firma hatten die Täter eine Zugangstür des Gebäudes aufgebrochen und sich auf diese Weise den Zutritt zu den Räumen verschafft, teilt die Polizei mit. In dem Gebäude wurden weitere Türen aufgehebelt, wodurch ein Gesamtschaden von mindestens 1400 Euro entstand. Bei der Tat erbeuteten die Täter insbesondere Kleingeld und Werkzeuge.

Der Einbruch ereignete sich zwischen Freitag, 17. Juni. 17 Uhr und Montag, 20. Juni, 7 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen. red

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr aus Salzgitter:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de