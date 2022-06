Salzgitter: Zeugen beobachten Wohnmobil-Diebe in Groß Mahner

Die Salzgitteraner Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einem gescheiterten Einbruch in eine Lebenstedter Schule – und um einen versuchten Autodiebstahl in Thiede. (Symbolbild)

In Groß Mahner haben Unbekannte am Donnerstag ein Wohnmobil gestohlen. Gegen 23.10 Uhr beobachteten Zeugen, wie die Täter mit dem auf einem Grundstück abgestellten Wohnmobil davonfuhren. Sie verfolgten das Fahrzeug.

„Auf der Flucht verursachte das Wohnmobil einen Verkehrsunfall“, erklärt Salzgitters Polizei. Nach einem Zeugenhinweis konnte das Fahrzeug aufgefunden werden. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte scheitern bei Einbruch in Lebenstedter Schule

Unbekannte haben versucht, in die Oskar-Kämmer-Schule am Schlehenweg in Lebenstedt einzubrechen. Sie scheiterten beim Aufhebeln an verschiedenen Zugängen. Salzgitters Polizei ermittelt nun die Schadenshöhe. Als Tatzeitraum wird der 17. Juni, 16 Uhr, bis 20. Juni, 7.30 Uhr, angegeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 entgegen.

Täter scheitern bei einem Pkw-Diebstahl in Thiede

In der Schützenstraße in Thiede haben Unbekannte versucht, ein Auto zu stehlen. Sie brachen den vor dem Haus abgestellten Daimler auf – scheiterten jedoch beim Kurzschließen des Fahrzeugs. Durch das Aufbrechen entstand laut Polizei ein Sachschaden im Wert von etwa 1.000 Euro. Die Tat geschah zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Donnerstag, 13.50 Uhr. Hinweise: (05341) 18970.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de