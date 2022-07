Lebenstedt: Täter schlägt auf Mann ein – Polizei sucht Zeugen

Salzgitter. Ein 37-Jähriger musste am Donnerstagabend verletzt ins Krankenhaus. Er wurde auf dem Bahnhofsvorplatz in Lebenstedt geschlagen. Der Polizei-Überblick.

Ein 37-Jähriger ist am Donnerstag in das Lebenstedter Krankenhaus gefahren worden. Er wurde von einem Unbekannten verletzt. (Symbolbild)

In Salzgitter-Lebenstedt ist am Donnerstagabend ein 37-jähriger Mann im Gesicht verletzt worden. Ein bislang unbekannte Täter hatte am Bahnhofsvorplatz auf den Mann eingeschlagen und ihn am Boden liegend zurückgelassen, berichtet die Polizei Salzgitter.

Der 37-Jährige musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht werden. Die Hintergründe der Tat, die sich gegen 22.50 Uhr abspielte, sind derzeit nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Unbekannte beschädigen Fensterscheibe von Tabakgeschäft

Zwei bislang unbekannte Täter haben in der Gaußstraße in Lebenstedt die Scheibe eines Tabakgeschäfts beschädigt. In der Nacht zu Freitag – gegen 4 Uhr – stießen sie ein Loch in das Glas und verschafften sich Zugang in die Räume. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Salzgitters Polizei ermittelt außerdem, ob die Täter etwas mitgenommen haben. Zeugenhinweise: (05341) 18970.

Mehr News aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de