Salzgitter. Es gab zahlreiche Verstöße bei Kontrollen in Salzgitter-Bad und Gebhardshagen. Einige Transporter mussten sofort entladen werden.

(Symbolbild) Die Polizei hat in Salzgitter-Bad und Gebhardshagen zahlreiche Verstöße bei Schrottsammlern festgestellt.

Polizei Salzgitter Polizei kontrolliert Schrottsammler in Salzgitter

40 Verstöße bei fünf kontrollierten „Schrottsammlern“ – das ist die Bilanz einer Polizei-Kontrolle an zwei Stellen in Salzgitter-Bad und Gebhardshagen. Zwischen 6 und 10 Uhr am Montag, den 11. Juli, nahmen Beamte die Schrottsammler aufs Korn.

Laut Polizeibericht wurden dutzende „typische“ Verstöße festgestellt, darunter zum Beispiel fehlende Warntafeln und Arbeitszeitnachweise, fehlende Reisegewerbekarten, aber auch fehlende Sammelerlaubnisse und -anzeigen sowie das Verbauen von Lautsprechern und Klingeln wurden beobachtet. Ebenfalls bemerkenswert: Einige Transporter hatten keinerlei Erlaubnis für den Transport von Elektroschrott.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Salzgitter:

Schrottsammler müssen Blutprobe abgeben

Verstöße wie diese hatten entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren zurfolge. Wegen weiterer Verstöße gegen das Kraftfahrsteuergesetz und gegen die Gewerbeordnung wurden zudem entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einem Kraftfahrer musste eine Blutprobe entnommen werden, weil hier der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel besteht.

Bei zwei Fahrzeugen bestand zudem der offensichtliche Verdacht einer Überladung, was sich nach dem Wiegen auch bestätigte. Diese Fahrzeuge mussten nach dem Wiegen noch an Ort und Stelle entladen werden. Die Kontrollen sollen laut Polizei fortgesetzt werden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de