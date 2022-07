Salzgitter. Die Polizei stoppt in Salzgitter-Bad einen alkoholisierten 61-jährigen Autofahrer. In Gebhardshagen stahlen Unbekannte ein Auto.

Ein Autodiebstahl hat sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Salzgitter ereignet (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter Autodiebstahl und alkoholisierter Autofahrer in Salzgitter

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Straße Hagentrift in Gebhardshagen abgestellten VW Caddy.

Der Wert des lilafarbenen VW wird mit rund 15.000 Euro angegeben. Hinweise: (05341) 198970.

Autofahrer mit 2,22 Promille durch Salzgitter-Bad unterwegs

Nach einem Zeugenhinweis kontrollierte die Polizei am Dienstagmittag einen 61-jährigen Salzgitteraner, der zuvor mit seinem Auto im Bereich Brunhildenstraße/Rheinstraße/Breite Straße unterwegs gewesen sein soll. Bei der Kontrolle stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung der 61-Jährigen fest. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille. Eine Blutprobenentnahme, die Sicherstellung des Führerscheines sowie die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens waren die Folgen.

Unbekannte stehlen 120 Liter Dieselkraftstoff

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendeten unbekannte Täter aus dem Tank eines auf einer Baustelle an der Nord-Süd-Straße in Salzgitter abgestellten Baggers zirka 120 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 250 Euro. Wie der Abtransport des Kraftstoffes erfolgte ist bislang unklar. Hinweise: (05341) 18970.

Fensterscheiben an Schulgebäude beschädigt

Ein Zeuge meldete am Dienstagabend gegen 20.10 Uhr, dass er soeben Knallgeräusche vom Schulgelände der Gottfried-Linke-Realschule in Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, gehört habe. Eine Nachschau ergab, dass unbekannte Täter offenbar drei Fensterscheiben des Schulgebäudes durch Steinwürfe beschädigt hatten. Der entstandene Schaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise an die Polizei unter (05341) 18970.

red

