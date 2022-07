Salzgitter: Auto überschlägt sich und fährt in Graben – Verletzte

Salzgitter. Aus noch ungeklärter Ursache ist es am Sonntagabend in Lebenstedt zu dem Unfall gekommen. Zwei Personen wurden verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Sonntagabend auf der Humboldtallee in Lebenstedt gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr wurden dabei zwei Personen verletzt. Um kurz vor 19 Uhr rückten Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter zu dem Unfall aus. In der ersten Meldung hieß es, so Einsatzleiter Heiko Volling, der E-Call des Fahrzeuges habe den Unfall gemeldet, konnte aber keine Sprechverbindung zu den Insassen herstellen. Da es bereits kurz nach dieser Alarmierung schon die ersten Anrufer gab, dass sich der PKW auf dem Dach liegend im Graben befinden würde, gingen die Einsatzkräfte von einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person aus.

Dieses Lagebild bestätigte sich jedoch nicht. Die beiden Insassen hatten das Fahrzeug bereits selbstständig verlassen und wurden durch Ersthelfer betreut. Für die Feuerwehr galt es, gemeinsam mit dem Rettungsdienst die verletzten Personen zu versorgen und den im Graben liegenden PKW abzusichern. Da die Batterie nicht abgeklemmt werden konnte, musste das Fahrzeug gegen Brand bis zum Eintreffen des Abschleppers abgesichert werden.

Humboldtallee in Lebenstedt musste komplett gesperrt werden

Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Salzgitter mit der Hauptfeuerwache 1 und dem Rettungsdienst. Kräfte von der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Lebenstedt sowie der Feuerwache 2 konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen. Ermittlungen zum Unfallhergang laufen derzeit. Für die Unfallaufnahme musste die Humboldtallee beidseitig gesperrt werden.

