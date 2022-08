Salzgitter. Unfallträchtig war der Freitagnachmittag in Salzgitter-Lebenstedt. Die Polizei zählte diverse teils schwere Unfälle. Der Überblick.

In Salzgitter kam es am Freitag zu fünf teils schweren Unfällen mit diversen Verletzten (Symbolbild).

Transporter überschlug sich Fünf teils schwere Unfälle in Salzgitter – 15 Verletzte

Von fünf teils schweren Unfällen am Freitag berichtet die Polizei Salzgitter am Samstag. Insgesamt gab es 15 Verletzte, davon wurde eine Person schwer verletzt. Die Unfälle im Einzelnen:

Transporter nimmt Vorfahrt und überschlägt sich

Gegen 16.15 Uhr wollte ein 32-Jähriger aus Hildesheim mit seinem Transporter in Berel von der Straße Unter dem Dorfe in die Straße Specken abbiegen. Dabei fuhr er ungebremst auf die Straße und nahm einem 56-Jährigen aus Wolfsburg die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge kollidierten, wobei der Transporter sich mehrfach überschlug.

Der Fahrer wurde schwer verletzt, Ersthelfer befreiten ihn aus seinem Fahrzeug, bevor der Rettungswagen vor Ort war, der ihn letztlich in ein Krankenhaus brachte. Der PKW-Fahrer und beide Mitfahrer wurden laut Polizei leicht verletzt. Schaden: Rund 10.000 Euro. Einen früheren Bericht zum Unfall mit Bild finden Sie hier.

Vier Verletzte bei Unfall auf Nord-Süd-Straße in Salzgitter

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt vier leicht verletzten Personen kam es am Freitagnachmittag um 15.04 Uhr auf der Nord-Süd-Straße zwischen Salder und Gebhardshagen. Eine 31-Jährige fuhr im stockenden Verkehr aus Unachtsamkeit auf den Wagen einer 26-jährigen Salzgitteranerin auf und schob diesen auf einen dritten Pkw einer 53-jährigen Salzgitteranerin.

Durch die Zusammenstöße wurden die beiden vorausfahrenden Fahrerinnen und zwei Kinder (2 und 4 Jahre alt) leicht verletzt. Drei Personen wurden vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 1600 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde die Nord-Süd-Straße zeitweise teilgesperrt.

Zwei Verletzte bei Unfall auf Konrad-Adenauer-Straße

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit zwei Verletzten kam es an der Kreuzung Konrad-Adenauer-Straße / Swindonstraße. Eine 71-jährige Fahrerin aus Salzgitter wollte von der Konrad-Adenauer-Straße nach links in die Swindonstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw eines 53-jährigen Mannes aus Langelsheim.

Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen, Fahrerin und Fahrer wurden leicht verletzt. Die Wagen wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro.

Unfall auf Kattowitzer Straße – vier Menschen verletzt

Um 16.46 Uhr knallte es dann auch der Kattowitzer Straße. Drei Fahrzeuge waren hier laut Polizei beteiligt, vier Menschen wurden verletzt. Los ging es, als ein 19-Jähriger von einer Tankstelle in den fließenden Verkehr fahren.

Dabei übersah er den Wagen eines 70-Jährigen aus Söhlde. Beim Zusammenstoß wurde der Wagen des 70-Jährigen noch gegen ein weiteres Auto gedrückt, das neben ihm fuhr. Durch den Unfall wurden insgesamt vier Personen leicht verletzt. Zwei Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 8000 Euro.

Albert-Schweitzer-Straße: Linksabbiegen geht schief

Eine Verletzte und relativ hoher Schaden sind das Resultat eines Unfalls, der sich gegen 20.20 Uhr ereignete. Eine 24-jährige Fahrzeugführerin wollte von der Albert-Schweitzer-Straße nach links in die Neißestraße abbiegen, wobei sie einen entgegenkommenden Pkw übersah.

Es kam zum Zusammenstoß, dabei wurde der 55-jährige Fahrer des entgegenkommenden Pkw verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite ihn mittels Rettungsschere, ein Rettungswagen brachte ihn sicherheitshalber ins Klinikum. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Schaden: Rund 11.000 Euro. red

