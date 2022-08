19-jähriger Autofahrer rast mit Tempo 120 durch Lebenstedt

Salzgitter. Der Mann ist am frühen Sonntagmorgen durch Lebenstedt gebraust – bis eine Polizeistreife ihn abfing. Der Blaulicht-Überblick für Salzgitter.

Die Salzgitteraner Polizei hat in den frühen Sonntagmorgenstunden einen Raser in Lebenstedt angehalten. (Symbolbild)

In Lebenstedt ist der Polizei am frühen Sonntagmorgen ein 19-jähriger Autofahrer negativ aufgefallen – und zwar wegen seiner Fahrweise: Der Mann fuhr mit Spitzengeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde durch das Stadtgebiet. „Dabei beschleunigte er immer wieder stark, bremste ebenso stark ab und fuhr mit zum Teil quietschenden Reifen um die Kurve, wobei das Fahrzeugheck mehrfach ausbrach“, berichtet Salzgitters Polizei.

Eine Funkstreife hielt den 19-Jährigen in der Gewerbestraße an, um ihn zu kontrollieren. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ärger in Restaurant am Salzgittersee – Gäste wollen Rechnung nicht zahlen

Für drei alkoholisierte Restaurantgäste ist der Besuch eines Lokals am Salzgittersee am Wochenende anders als geplant geendet. Statt die Rechnung zu begleichen, wollten ein 43-Jähriger und eine 57-Jährige plötzlich gehen. Wie die Salzgitteraner Polizei beschreibt, hinderte ein Kellner sie durch „beherztes Eingreifen“ daran – ebenso wie die unlängst eingetroffene Polizei.

Eine weitere Streife stellte einen weiteren Mann in unmittelbarer Nähe zum Lokal. Auch der 32-Jährige hatte seine Rechnung nicht beglichen. „Die drei Gäste erwartet nun ein Strafverfahren“, erklärt die Polizei.

Unbekannte stehlen E-Bike in Lebenstedt

In Lebenstedt haben Unbekannte am Samstagabend ein hochwertiges E-Bike von einem Grundstück gestohlen. Sie nutzten dafür wenige Minuten zwischen 19 und 19.20 Uhr aus, um das im Garten eines Einfamilienhauses in der Heckenstraße abgestellte E-Bike zu stehlen. Das Rad der Marke Geero ist weiß, hat braune Lenkergriffe, einen Gepäckträger sowie einen braunen Sattel.

Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Tathergang oder Personen machen können, sollen sich bei der Polizei in Lebenstedt unter (05341) 18970 melden.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de