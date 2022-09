Unfall bei Baddeckenstedt: Lkw kippt auf die Gegenfahrbahn

Auf der Bundesstraße 6 hat sich am frühen Dienstagmorgen ein Unfall mit einem Lkw ereignet. Wie die Polizei berichtet war der Sattelschlepper in Richtung Halverlah unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen kam der Fahrer des Lkws kurz vor „Nauenburg“ nach rechts von der Fahrbahn ab. Vermutlich habe der Fahrer daraufhin das Steuer nach links gerissen, sagte ein Sprecher der Polizei Salzgitter-Bad. Dadurch sei der Lkw ins Schlingern geraten und seitlich auf die Gegenfahrbahn gekippt. Auf der linken Seite liegend kam er schließlich zum Stehen gekommen.

Die Feuerwehren befreiten den Fahrer des Lkws aus seinem Fahrerhaus. Foto: Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt

Ihr Newsletter für Salzgitter & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fahrer des Sattelschleppers wurde durch den Unfall in seinem Führerhaus eingeschlossen, aber nicht eingeklemmt. Die Feuerwehren der Samtgemeinde Baddeckenstedt entfernten die Windschutzscheibe mit einer Säbelsäge und konnten den Mann so befreien.

B 6 bei Baddeckenstedt gesperrt: Umleitung empfohlen

Der Fahrer des Lkws hat sich verletzt, war aber nach Aussage der Polizei noch ansprechbar. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Der mit Sand beladene Lkw war alleine am Unfall beteiligt. „Zum Glück kam in dem Moment kein Fahrzeug auf der Gegenfahrbahn“, sagte ein Polizist an der Unfallstelle der DPA. Den entstandene Schaden am Lkw und an der Straße schätzt die Polizei Salzgitter-Bad hoch ein.

Aktuell ist die B 6 gesperrt. Die Bergung des Lkws wird noch andauern, so die Polizei Salzgitter-Bad. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt eine Umleitung Richtung Hildesheim über Haverlah und Klein Elbe. Der Verkehr stockt aktuell bis Salzgitter-Bad

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus Niedersachsen:

dpa/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de