Lebenstedt/Watenstedt. Wenn es blitzt, kann es für Autofahrer schon mal teuer werden. Wo in der Woche ab dem 12. September Blitzer aufgestellt werden, lesen Sie hier.

In verschiedenen Bereichen in Salzgitter wird ab dem 12. September geblitzt.

Geschwindigkeitsmessungen Hier wird in Salzgitter am dem 12. September geblitzt

Mit Geschwindigkeitsmessungen muss in der Woche von Montag, 12. September, an in den Stadtteilen Lebenstedt und Watenstedt gerechnet werden. Das teilt die Stadt Salzgitter mit.

Ein weiterer Blitzer steht an einer Gefahrenstelle

Geblitzt wird demnach ebenfalls am Mittwoch, 14. September, auf der Landesstraße 615 zwischen Steterburg und Üfingen. In diesem Abschnitt ereigneten sich vom 1. Juli 2019 bis Ende Juni 2021 insgesamt 21 Unfälle, bei denen sieben Menschen leicht verletzt wurden. Hinzu kamen sieben Wildunfälle.

red

