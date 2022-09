Salzgitter. In Salzgitter hat sich am Samstagabend ein Unfall ereignet. Ein Autofahrer kam von der Straße ab, touchierte einen Baum und wurde verletzt.

Feuerwehr Salzgitter Unfall in Salzgitter: Auto touchiert Baum in Lebenstedt

Auf der Peiner Straße in Lebenstedt ist es am Samstagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Unfall gekommen, bei dem sich eine Person verletzt hat. Wie Olaf Rahnefeld, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, berichtet, kam der Fahrer eines grauen Ford Kombis alleinbeteiligt, kommend aus Fahrtrichtung Lebenstedt, aus bisher noch ungeklärter Ursache auf regennasser Fahrbahn rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und konnte erst dann stoppen. Ersthelfer, die zufällig am Unfallort vorbeikamen, betreuten den verletzten Fahrer. Der Fahrer, so Rahnefeld, war nicht eingeklemmt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Der verletzte Fahrer wurde durch den Rettungsdienst in ein Klinikum nach Braunschweig gebracht. Für die Unfallaufnahme musste die Peiner Straße halbseitig gesperrt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschlepper abtransportiert werden.

