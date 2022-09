Vortrag THW-Helfer spricht in Liebenburg über Katastrophengebiete

Jens-Olaf Knapp aus Goslar ist für das THW bei Auslandseinsätzen dabei, in Liebenburg hält er darüber einen Vortrag.

Liebenburg. Ein Ehrenamtler des THW spricht in einem Vortrag in Liebenburg über seine Auslandseinsätze in Katastrophengebieten.