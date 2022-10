Zwei Eisenbahn-Freaks und ihr eigener Stollen bei Döhren

Döhren. Stefan und Astrid Dützer besitzen eine große Sammlung an Grubenbahnen und den Schroederstollen bei Klein Döhren.

Aus Gebhardshagen kommend, sind Stefan und Astrid Dützer als Eisenbahn-Freaks weit über die Grenzen der Stadt Salzgitter hinaus bekannt. Diesen Traum lebt der Bergbau-Ingenieur gemeinsam mit seiner Gattin seit 2006: Die beiden blicken heute auf einen eigenen Bergwerkstollen mit Bahnhof, 27 Loks mit ungezählten Erz-Loren und stolze 1500 Meter Gleisbett. Nicht etwa in einer gängigen H0-Modellbahn-Größe oder im bekannten Spur-„N“-Minitrix-Style. Bei den Dützers ist alles echt und dazu noch sehr alt: Sie sind Eigentümer des Schroederstollens, ein ehemaliger Förderstollen der Eisenerz-Grube Georg Friedrich bei Klein Döhren, und Stefan Dützer ist zugleich Vorsitzender der „Arbeitsgemeinschaft Schroederstollen“.

Mit dem Ziel, das Areal zu einem Besucherstollen auszubauen, lassen die beiden seit 2006 im Kreise emsiger Unterstützer schaufeln, schweißen und reparieren. Die nahezu veranstaltungsfreie Corona-Zeit seit Mai 2020 nutzten sie, die Gleisanlage zu erneuern und auf 1,5 Kilometer auszubauen.

Samstagnachmittag kehrte das Leben mit vielen fachkundigen Gästen auf das Schroederstollen-Gelände zurück, als das Ergebnis bei einem kleinen Fest vornehmlich befreundeten Eisenbahn-Freaks aus Hamburg, Leipzig, Göttingen, Aschersleben und Berlin sowie weiteren Besuchern aus der Nordharzregion vorgestellt wurde. „Ja, es ist wie im wirklichen Leben. Man glaubt, die Arbeit ist geschafft, und dann reißt du alles wieder raus“, blickte Stefan Dützer auf die Arbeit der vergangenen Monate.

„Natürlich hatten wir hier auch schon vorher Gleise liegen. Es handelte sich aber zum Teil um Leihgaben oder um altes Material, das wir zum Start unserer Idee vor fast 20 Jahren günstig bekamen“, erklärte er. „Das war für den Anfang ja auch gut, und ich hätte damals nie gedacht, dass wir einmal so eine große Anlage haben würden.“ Doch die Physik trickste die Dützers aus: „Wir haben hier alte Loks aus dem Bergbau, die 17 Tonnen wiegen. Gewöhnliche Loks in einem Steinbruch haben 2,8 Tonnen Gewicht. Folglich war abzusehen, dass wir das Gleisbett tauschen müssen.“

100.000 Euro Investition aus privaten Mitteln für ihren Traum

Die Corona-Pandemie brachte dafür die Zeit – und ein privater Umstand das Geld. Auch ergab sich für die Grubenbahn-Freunde eine gute Gelegenheit, gebrauchtes und zum Teil sogar neues Gleismaterial in der geforderten Qualität zu erwerben. Überwiegend stammt es aus dem Steinkohlebergbau, erklärte Dützer. „Was die kosten? Einiges! Eine Weiche kann schon bei 10.000 Euro liegen.“ Tatsächliche Summen nennt er nicht, aber er macht auch kein Geheimnis daraus, in den vergangenen Jahren 100.000 Euro aus privaten Mitteln in seinen Traum investiert zu haben. Mit der Erneuerung der Gleisanlage wurde auch die lange gewünschte „Kehrschleife“ gebaut. „Nun können wir richtige Rundfahrten machen.“

Die Dützers besitzen mit 27 Loks und einem entsprechenden Fuhrpark nach eigenen Angaben eine der bundesweit größten Sammlungen an Grubenbahnen. Es ist ein Projekt, das immer mehr Aufsehen erregt. „Der Wohlstand der Gemeinde Liebenburg gründete sich einst auf dem Bergbau der vier im Gemeindegebiet gelegenen Gruben. Es ist wunderbar, dass die Dützers diese Vergangenheit weiterhin für jüngere Generationen zugänglich machen“, betonte der Bürgermeister der Gemeinde Liebenburg, Alf Hesse, auch als Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft Schroeder-stollen.

Für 2023 hoffen die Dützers, in das Leader-Förderprogramm aufgenommen zu werden. „Mit den Fördermitteln würden wir die Grubenbahnstrecke im Stollen weiter ausbauen. „Hier gibt es noch Arbeit für viele Jahre. Aber auch die Ideen dazu.“

