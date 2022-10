Auf Schloss Salder sind die Rentiere los

So sieht sie aus, die Rentierwand, die neueste Attraktion im Städtischen Museum Schloss Salder.

Eine neue Attraktion im Städtischen Museum Schloss Salder ist fertiggestellt: die Rentierwand im Eiszeitgarten. Die Wand, auf der eine Rentierherde zu sehen ist, habe den lange geplanten „letzten Schliff“ erhalten, wie die Stadt Salzgitter mitteilt.

An den Seiten wurde sie um zwei Infotafeln ergänzt. Aus Gästesicht links informieren nun Texte und Bilder über Klima, Landschaft und Mensch im Salzgitter-Gebiet 50.000 Jahre vor unserer Zeit. Nach rechts verschwindet die rasant vorbeitrabende Rentierherde im Schneegestöber. Mit der Zeit werde das Buschwerk hier über den Abschluss der Wand wuchern und soll so für einen optisch runden und natürlichen Abschluss sorgen. „So wird kleinen und großen Gästen des Eiszeitgartens ein Blick auf eine eindrucksvolle Szene wilder Natur geboten, die in der Natur wohl nur ganz wenige Glückliche aus dieser Nähe zu sehen bekommen“, heißt es vonseiten der Stadt.

Zusammen mit dem kürzlich fertig restaurierten großen Unterstand und den lebensgroßen Figuren eiszeitlicher Großsäuger sei die aktuelle Generalüberholung des Eiszeitgartens damit vorerst beendet.

Der Eintritt in Schloss Salder ist frei

So bietet sich ab Dienstag, 18. Oktober, allen Interessierten die Gelegenheit, vor der anstehenden Winterpause noch einmal auf eine Stippvisite in Salder vorbei zu kommen. Der Eintritt ist – wie generell im Städtischen Museum Schloss Salder – frei. Gäste melden sich, falls der Zugang über den Mühlengarten geschlossen ist, bei der Aufsicht im Schloss. Ein Hinweis: Der Eiszeitgarten ist nicht barrierefrei zugänglich.

Schloss Salder ist dienstags bis samstags von 10 bis 17 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Den Winter über ist der Eiszeitgarten dann witterungsbedingt geschlossen. Weitere Informationen gibt es im Internet auf www.salzgitter.de.

