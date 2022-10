Schuhkartons gehen von Salzgitter aus auf die Reise

Sie koordinieren die Aktion Weihnachten im Schuhkarton in Salzgitter: (von links) Enrico, Sarah und Judith May.

Auch dieses Jahr heißt es wieder: Päckchen packen für Kinder Osteuropas, die in Armut aufwachsen und sonst keine Geschenke bekommen. Koordiniert wird die Aktion in Salzgitter von Judith und Enrico May. Kleine Geschenke, Hygieneartikel, Schulzeug und Schokolade – alles wird in einen Schuhkarton getan, um ein Stück Hoffnung zu vermitteln, heißt es.

Von Salzgitter aus würden auch Päckchen in die Ukraine oder nach Georgien gehen, für diese Nicht-EU-Länder gelte: keine Süßigkeiten. Für Päckchen, die nach Rumänien oder in andere EU-Länder gehen, könnten Süßigkeiten eingepackt werden.

600 Päckchen aus Salzgitter

Im vergangenen Jahr seien aus Deutschland rund 340.000 Päckchen verteilt worden, knapp 600 davon aus Salzgitter. Hinzugekommen seien aus Salzgitter Spenden in Höhe von 2360,52 Euro. Dieses Geld werde beispielsweise für den Transport und die Qualitätskontrolle dringend benötigt.

Die Annahmestellen

Die Annahmewoche ist vom 7. bis 14. November:

•Thiede: Alte Apotheke, Björn Westphal, Frankfurter Straße 56, Telefon (05341) 26217;

•Lebenstedt: Möbel-Profi GmbH, Etta Trültzsch, Hammerschlag 2, Telefon (05341) 64466;

•Gebhardshagen: Gärtnerei Starke Nachf. Jens Neubert, Jens Neubert, Reichenberger Straße 57, Telefon (05341) 72900;

•Salzgitter-Bad: Malteser-Apotheke, Siegrid Teichmann, Bohlweg 61/63, Telefon (05341) 393434;

•EFG Salzgitter (Erlöserkirche), Benjamin Speitelsbach, Kriemhildstraße 6, Telefon (05341) 36299.

red

