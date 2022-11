Polizei Salzgitter schnappt Drogensünder bei Verkehrskontrolle

Salzgitter. Außerdem gab es mehrere Delikte in Lebenstedt: Ein Diebstahl einer Baumaschine, ein Einbruch in ein Restaurant und ein Feuer eines Containers.

Auf der Nord-Süd-Straße und in der Straße Voßpaß hat die Polizei Salzgitter am Montagnachmittag den Straßenverkehr mit Schwerpunkt Drogenbeeinflussung kontrolliert. Dabei ermittelten die Beamten eine Person, die unter Drogenbeeinflussung stand. Ein Schnelltest reagierte positiv auf eine Beeinflussung. Daher veranlassten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Bei vier Personen vollstreckten die Beamten Haftbefehle.

Alle mit Haftbefehl gesuchten Personen konnten ihre Geldstrafe begleichen. Eine Inhaftierung in eine Justizvollzugsanstalt war somit nicht erforderlich. Bei zwei überprüften sogenannten „Schrottsammlern“ konnten Verstöße gegen die geltenden Sozialvorschriften festgestellt und geahndet werden. Die Beamtinnen und Beamten leiteten weitere 24 Verfahren wegen allgemeiner Verkehrsdelikte ein.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten:

Diebstahl einer Baumaschine in Lebenstedt

Unbekannte Täter haben aus einem im Bau befindlichen Wohnhaus in der Straße Stromtal einen Bohrhammer gestohlen und einen Schaden von mindestens 800 Euro verursacht. Die Täter verschafften sich den Zugang durch ein Kellerfenster. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

Einbruch in Lebenstedter Restaurant

Unbekannte sind vermutlich in der Nacht zu Montag in ein Restaurant in der Berliner Straße eingebrochen. Nach dem Aufhebeln der Zugangstür drangen die Täter in den Verkaufsraum ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Nach der Tat flüchteten die Verursacher, offensichtlich ohne Beute. Die konkrete Schadenshöhe wird ermittelt. Hinweise: (05341) 18970.

Unbekannter beschädigt Container in Lebenstedt

Ein unbekannter Täter hat auf dem Gelände einer Schule einen Papier-Container in Brand gesetzt und hierbei einen Schaden von mindestens 400 Euro verursacht. Zeugenhinweise sind an die Polizei Lebenstedt unter (05341) 18970 zu richten.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de