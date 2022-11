Salzgitter: Schwerer Auffahrunfall – Autofahrerin rammt Linienbus

Salzgitter. In Lebenstedt gab es am Dienstagnachmittag einen schweren Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin kollidierte mit einem Bus und musste ins Krankenhaus.

In Salzgitter ist es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Bus gekommen (Symbolfoto).

Auf dem Kurt-Schumacher-Ring in Lebenstedt hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei kollidierte eine 47-jährige Autofahrerin mit einem Linienbus, der vor ihr unterwegs war. Hierbei erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie kam in ein Braunschweiger Krankenhaus. Das Fahrzeug der Frau war nicht mehr fahrbereit. Weitere Details zum Unfall sind laut Polizei noch nicht klar. Es entstand ein Gesamtschaden von mindestens 15.000 Euro.

Täter brechen in Ringelheimer Wohnhaus ein

Zwischen Montag, 15 Uhr, und Dienstag, 15 Uhr, sind Unbekannte in ein Wohnhaus in der Ringelheimer Straße Lange Äcker eingebrochen. Wie die Polizei schreibt, wirkten die Täter gewaltsam auf eine Fensterscheibe ein und verschafften sich auf diese Weise Zutritt. Die Täter erbeuteten Bargeld und verursachten einen Gesamtschaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise unter (05341) 18970.

Polizei Salzgitter fragt: Wem gehört dieses Kinderrad?

Nach einem Ladendiebstahl am 3. September hat die Polizei Salzgitter ein oranges Kinderrad sichergestellt. Allerdings konnte bis heute nicht der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Aus diesem Grund bittet die Polizei Salzgitter um Zeugenhinweise zur Ermittlung des Eigentümers. Hinweise unter (05341) 18970.

Das sichergestellte Rad in Salzgitter. Foto: Polizei Salzgitter

Täter beschädigen eine Bushaltestelle in Heerte

Vermutlich im Laufe des Dienstags haben Unbekannte eine Bushaltestelle auf dem Heerter Brunnenplatz zerstört. Laut Polizei demolierten sie zwei Scheiben für Werbeplakate und Fahrpläne und verursachten einen Schaden von mindestens 300 Euro. Hinweise: (05341) 941730.

red

