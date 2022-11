Schon wieder: Sparkassenautomat in Salzgitter gesprengt

Salzgitter. In Lebenstedt hat es in der Nacht erneut eine Automatensprengung gegeben. Die Polizei ermittelt derzeit den Schaden und fahndet nach den Tätern.

In Lebenstedt wurden in der Nacht zu Donnerstag mehrere Bankautomaten gesprengt.

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag gegen 3.30 Uhr in Lebenstedt zwei Bankautomaten gesprengt. Ob sie Bargeld aus den Automaten der Sparkassenfiliale im Wildkamp gestohlen haben und wie genau sie die Automaten gesprengt haben, sei derzeit noch unklar, sagte eine Sprecherin der Polizei Braunschweig am Donnerstagmorgen. Die Sprengung habe am Gebäude der Bankfiliale einen erheblichen Sachschaden angerichtet, die Glasfront ist zersplittert. Die Polizei fahndet nach einem dunklen Auto, welches am Tatort gesichtet wurde.

Lesen Sie mehr Polizeimeldungen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg:

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de