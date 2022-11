3000 bei Warnstreik-Kundgebung Metaller fordern bei Demo in Salzgitter: „Arbeitgeber – gebt 8“

Marion Koslowski-Kuzu sprach am Dienstag vor 3000 Metallerinnen und Metallern in Salzgitter.

Salzgitter. Etwa 3000 Metallerinnen und Metaller nahmen am Dienstag an der Warnstreik-Kundgebung in Salzgitter teil. Das sind ihre Forderungen.