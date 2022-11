Die Berufsbildenden Schulen Fredenberg gewinnen Zivilcouragepreis

Salzgitter. Mit „Orange the world 2021 – gegen Gewalt an Frauen“ gewannen die Schüler den Zivilcouragepreis. Hier lesen Sie, womit die Schüler überzeugten.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg hat am Mittwoch im Gästehaus der Landesregierung in Hannover die Preisträgerinnen und Preisträger des Schülerfriedenspreises und des Zivilcouragepreises ausgezeichnet. Zu den Preisträgern gehören auch Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schulen Fredenberg. Das teilte das Kultusministerium jetzt mit.

Kultusministerin Julia Willie Hamburg ehrte die Salzgitteraner in Hannover

Nach einer kurzen Präsentation der Projekte überreichte die Ministerin die Urkunden. Unterstützt wurde der Schülerfriedenspreis von der Westermann-Gruppe, teilte das Ministerium weiter mit. Kultusministerin Hamburg: „Jede Schule und jedes Klassenzimmer ist Ort der Demokratiebildung. Demokratie heißt auch, dass Kinder und Jugendliche sich für Demokratie und Frieden engagieren können. In den vielfältigen Beiträgen zum Schülerfriedenspreis wird die hohe Motivation der Schülerinnen und Schüler deutlich. All diese Projekte sind in dieser Zeit, in der in unserer europäischen Nachbarschaft ein schrecklicher Krieg tobt und uns mit Blick auf den Iran bewusst wird, dass Demokratie nicht selbstverständlich ist, ein wichtiges und ermutigendes Zeichen für den Frieden.“

Mit beiden Auszeichnungen würdige das Land seit 1993 schulische Projekte, die dem friedlichen Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Kultur und Religion, der Völkerverständigung, dem interkulturellen Dialog, der Vorbeugung von Gewalt, Aufarbeitung von Terrorherrschaft sowie dem Abbau von Vorurteilen und dem Einsatz für Zivilcourage dienen. Insgesamt 77 Projekte wurden in diesem Jahr eingereicht, vier Schulen erhielten die Einladung nach Hannover, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Berufsbildenden Schulen Fredenberg gewannen den Zivilcouragepreis, der mit 2000 Euro dotiert ist, für das Projekt „Orange the world 2021 – gegen Gewalt an Frauen“. Die Schülerinnen und Schüler setzten dabei, so heißt es in der Mitteilung weiter, bildungsgangübergreifend unter dem Dach der UN-Kampagne „Orange The World“ vielfältige Zeichen gegen Gewalt an Frauen. So sei zum Beispiel zehn Tage lang das Schulgebäude illuminiert worden.

Für ihren Sieg erhalten die Schülerinnen und Schüler 2000 Euro Preisgeld

„Mit Blick auf die Einbindung der vielen Sprachanfänger übten die Klassen zudem das internationale Handzeichen für den Hilferuf ein. Weiterhin wurden in der gesamten Schule Informationen über Hilfsmöglichkeiten für Betroffene verbreitet und Weihnachtsbaumschmuck in orangener Farbe hergestellt – eine Aktion, an der sich insbesondere Schülerinnen und Schüler mit inklusiver Beschulung beteiligten“, berichtet das Ministerium.

Der erste Preis beim Schülerfriedenspreis ging an die Berufsbildenden Schulen Meppen, Platz 2 an die Grundschule Bad Münder und Platz 3 an das Max-Windmüller-Gymnasium Emden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de