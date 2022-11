„Weckruf“ - Feuerwehr Binder bittet die Bevölkerung um Hilfe

Eine Nachricht in den sozialen Netzwerken machte das bereits länger schwelende Thema öffentlich: In dem kleinsten und mitunter auch beschaulichsten Ort der Samtgemeinde Baddeckenstedt, Binder, bitten die Helfer der Ortsfeuerwehr brandaktuell die Mitbürger um Hilfe! In allen Ortschaften der Samtgemeinde werden Brandschutz und Hilfeleistungen ausschließlich durch ehrenamtlich und freiwillig engagierte Kräfte sichergestellt, heißt es in dem kursierenden Schreiben. Das sei nicht selbstverständlich, sondern aller Ehren wert. Nun aber zeige sich die Zukunft der Binder Ortsfeuerwehr bedroht.

Um was geht es genau? Die kleine Ortsfeuerwehr verfüge mit derzeit noch 20 Einsatzkräften über die vorgeschriebene Stärke, erklärte Gemeindebrandmeister Christian Harbich am Freitagnachmittag auf Nachfrage unserer Zeitung. Aber diese Einsatzstärke gelte es auch langfristig zu sichern.

Weitere Nachrichten aus Salzgitter und Umland lesen Sie hier

Die Feuerwehr möchte einen Weckruf starten

So sah er den richtigen Zeitpunkt gekommen, einen „Weckruf an die Bevölkerung“ zu starten, wie er es nannte. „Jeder Bürger soll mal in sich gehen und überlegen, ob er in der Ortsfeuerwehr Binder aktiv sein möchte und vielleicht sogar eine Führungsposition übernehmen will.“ Den Wert für einen Ort, und sei er mit rund 190 Einwohnern so klein wie Binder, über eine eigene Ortsfeuerwehr zu verfügen, betonte er dabei ausdrücklich. Dabei dachte er gar nicht mal so sehr an Einsätze im Brandfall, sondern an Wetter- und Klimakapriolen: „Wir erleben es immer häufiger: Sturm, Starkregen oder den heftigen Schneefall vor zwei Jahren, der damals den ganzen Verkehr lahmlegte.“ Gerade bei solchen Ereignissen seien greifbare Hilfskräfte, direkt im Ort, besonders wichtig. „Wir wollen mit diesem Appell das Thema offensiv angehen: Helfen Sie aktiv mit, die Ortsfeuerwehr Binder aktiv und einsatzfähig zu halten“, forderte er auf.

Eine Freiwillige Feuerwehr löscht nicht nur Brände

Auch gesellschaftlich hätten Feuerwehren viel zu bieten. Vor diesem zukunftsentscheidenden Hintergrund laden das Kommando und die Kameraden der Ortsfeuerwehr Binder am Mittwoch, 23. November, zu einer öffentlichen und außerordentlichen Mitgliederversammlung im Dorfgemeinschaftshaus Binder ein. Beginn ist um 19 Uhr. Sicherlich wird an jenem Abend noch nichts abschließend entschieden werden, aber es sei ein wichtiger Abend, der für den Fortbestand der Ortsfeuerwehr Binder entscheidend sein wird, sagte der Gemeindebrandmeister und betonte noch einmal ausdrücklich: Die Zukunft einer eigenen Ortsfeuerwehr sollte jedem Bürger am Herzen liegen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de